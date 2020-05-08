美國各州將逐步重啟經濟、失業申請步伐連續五週放緩，華爾街投資人情緒轉趨樂觀，帶動美股四大指數反彈，加上美中熱線同意合作，美股期指也拉大漲幅，台股今開高震盪，量能亦同步放大，指數最高達10970.7點，惟隨即遭遇上方年線約10971點反壓，資金轉向業績股，指數其後陷入橫盤震盪，驚險守住10900點，終場台股收漲58.5點、報在10901.42點、成交量為1856.93億元；台股周線2連紅、本周台股跌90點。

權值股今漲多跌少，股王大立光(3008)震盪走高，大漲逾3.8%，台積電(2330)尾盤儘管有買盤敲進，但股價依舊收在平盤位置，報在297.5元，鴻海(2317)震盪走揚，終場收漲1.3%，除蘋果三雄外，其餘蘋概股中，還有日月光(3711)、可成(2474)等也全面走揚。

生技指數今終止連11紅K，多檔遭打入跌停，包括高端疫苗(6547)、亞諾法(4133)、盛弘(8403)、中化生(1762)、台耀(4746)、恆大(1325)、毛寶(1732)以及康那香(9919)等均跌停，國光(4142)儘管盤中一度漲停，但午盤後急殺，重挫逾5%。

傳產股中，大南港案脫標利多出盡，國揚(2505)今日跳空開高後，高檔賣壓湧出，股價重挫至跌停板23.1元，雖然隨即打開，但跌幅仍逼近9%，工信(5521)跌幅也逾3%；塑化股則因原油價格反彈，台塑四寶全數走揚，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)漲幅均在1%~2%，台塑化(6505)更是大漲逾4.5%。

分析師表示，台股日前在突破10,830點後成功封閉5月4日缺口後，今日往年線壓力挑戰，短線上支撐先看10日均線，隨著台股4月營收、第一季財報陸續公布，市場將注意力集中在各國解封的進度，以及美中貿易戰在疫情後捲土重來的可能，都恐成為後續潛在不確定因素，故預計近期呈現震盪整理機率偏高，惟操作上若遇壓久攻不過時，應以調節持股以對，反之逢拉回在資金面的題材支撐下，可伺機擇具基本面之個股短多因應。

(時報資訊)