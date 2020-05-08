備受期待的「減半」行情發酵，截至UTC時間周四23時47分的24小時內，加密貨幣領頭羊比特幣大漲近7%，站上10,071美元，為2月以來首度收復10000美元大關，其中大部分漲勢出現在後段的12小時內。

目前比特幣在10000美元上下狹幅波動，漲6.50%，報9,914.26美元。

這意味著如果投資人在今年初買進比特幣，現在投資報酬達到近40%。新冠肺炎疫情大流行對經濟造成巨大衝擊，除了傳統市場外，新型與另類金融市場皆難逃波及，加密貨幣市場在3月12日遭到血洗，比特幣單日暴跌近50%，最低觸及3780美元。

近來「比特幣減半」（bitcoin halving）的題材持續發燒，由於比特幣的挖礦獎勵預計在5月11日進行第三次減半，屆時比特幣供應也將隨之減量，使該加密貨幣成為市場上炙手可熱的投資標的。

知名對沖基金大亨Paul Tudor Jones周四宣布其Tudor投資公司將購買比特幣期貨產品，擴大在加密貨幣市場的佈局，作為對抗通膨的避險操作，此番發言亦為比特幣帶來上漲動能。

(時報資訊)