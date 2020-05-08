中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，新冠肺炎疫情穩定控制中，為使民生及產業逐步恢復正常運作，指揮中心宣布，目前仍暫停營業之業者，經各縣市政府評估符合防疫及安全條件後，可開放營業；此外，指揮中心也鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，除落實個人衛生防護措施外，可多前往配合防疫措施之店家消費。

有媒體問到，當初酒店暫停營業是指揮中心下達的命令，為何這次開放交由縣市政府決定？

指揮官陳時中表示，首先要檢視個人防護有沒有做好，另外業者在營業場所的防疫措施有沒有落實，地方政府可以依據縣市防疫量能以及落實情況來做決定。

指揮中心指出，凡是符合下列防疫及安全措施的業者，民眾均可以放心前往消費：

1.保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔。

2.落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備。

3.建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消。

4.消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格。

指揮中心進一步表示，符合上述條件之業者，不受室內100人、室外500人的限制，期望大家一同落實「防疫新生活運動」，提升生活品質，促進經濟發展。有關社交距離注意事項、營業場所消毒、人流管制措施等資訊，可參閱疾病管制署全球資訊網「武漢肺炎專區」之「保持社交距離相關指引」頁。

(中時 )