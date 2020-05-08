母親節即將在這禮拜登場，桃園市長鄭文燦及警察局長陳國進特別贈送康乃馨，要給桃園市各警察單位同仁，中壢分局長劉印宮代為轉贈康乃馨給中壢分局各同仁，藉此表達對所有媽媽們的辛勞及付出。

中壢分局8日提前歡慶母親節，特別拍攝製作同仁打電話向媽媽祝賀的母親節短片，藉此讓平時因出外打拼工作的同仁親自打電話回家，向媽媽表達愛與感恩。

其中，興國派出所女警莊育禎母親節當天需工作無法返家，邊講電話時邊因思念家人而眼眶泛淚。莊育禎說，很感謝媽媽從小到大的照顧，雖然不能常常回家陪伴，但這份愛和思念卻從未停過。

中壢分局長劉印宮說，警察工作全年無休，24小時不打烊，總有需服勤而無法返家團聚慶祝的同仁，劉印宮也藉此機會向同仁宣導要常常打電話回家報平安，並感謝家人平時的辛勞與呵護，工作再忙，也不能疏忽對家人的關心。

目前中壢分局分局內共有641位同仁，其中女性同仁佔91位，劉印宮表示，趁著母親節特別感謝有女性同仁在工作崗位上無私無盡付出，也祝福分局所屬同仁及其眷屬們「母親節快樂」！

(中時 )