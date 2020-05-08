台股今輪動大換手，從上周以來人氣火熱的防疫概與生醫等族群，明顯爆量拉回，化解技術面過熱疑慮，但和碩、日月光投控、台塑四寶、統一與國泰金、兆豐金、富邦金、第一金等重量級權值股力挺多方。

加上股王大立光領軍高價績優族群包括譜瑞-KY、祥碩、同欣電、勝麗、富邦媒、和泰車、可成、群聯、聯詠及健鼎等股向前衝，使大盤開高之後仍呈欲小不易格局，加權股價指數終場收漲58.5點，收復10900點，為10901.42點，漲幅0.54%，成交1856.94億元。

店頭市場方面，受制生技股大幅下挫，而電機、化學、紡纖、鋼鐵與營建等類股走勢也疲軟，使盤勢開高後承壓，幸電子股力挺多方，由半導體、零組件與光電等族群穩住大盤，加上航運、觀光兩類股助攻，使盤勢終場仍力守榮面，只是漲幅已明顯收歛，指數係上漲0.18%，報141.05點，成交601.09億元。

美股盤後電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，仍延續周四強彈榮景，呈現開高走高架構，目前分別暫報大漲1.36%、1.34%、1.29%及1.8%。

亞股方面，受惠中美重貿易協商，今早雙方協商高層還先行互通電話示好，激勵日本、南韓、大陸深滬兩市、香港與澳洲等地股市欣欣向榮，目前暫報上漲2.18%、1.04%、0.81%與1.36%、1.1%及0.88%。

業內人士指出，防疫與生醫等概念股，短線連續3個交易日在高檔爆量大震盪，不排除有大股東、法人與主力群等酌量調節出貨，不過，該等族群走弱，並未影響波段盤勢持續向年線、萬一與半年線等關卡進軍企圖心，在520總統就職大典之前，與國安基金等國家隊法人仍護持大盤下，後市持穩輪動格局仍可期。

(工商 )