本週日就是母親節了，中部豪宅一哥-聯聚建設特別在母親節當天，為預約賞屋客戶獻上一束康乃馨，並與家人在『幸福』古董畫作前合影，珍藏永恆的記憶。

聯聚建設總經理王于娟指出，這幅『幸福』的畫作是18世紀初義大利畫家 Jacopo Guarana創作的，他是巴洛克晚期威尼斯教堂壁畫權威，壁畫整體呈現輕柔色彩，天使環繞歡樂祥和，充滿幸福滿溢的氛圍，令人深感愉悅。

她說，最早的母親節起源於古希臘，在這一天古希臘人向希臘眾神之母Rhea致敬，其母親心地善良且富同情心，她提出設立一個紀念日來紀念默默無聞奉獻的母親們，1913年國會確定將每年5月的第二個星期日作為法定的母親節，並規定這一天家家戶戶都要懸掛國旗，表達對母親的尊敬。在美國，最早關於母親節的記載則是 1872 年由茱麗雅 Julia Ward Howe所提出的。她建議將這一天獻給「和平」。

1907年，費城的安娜（Ana Jarvis）為了發起訂立全國性的母親節活動，她說服了她母親所屬的、位於西維琴尼亞州的教會，在她母親的忌日（五月的第二個星期天），舉辦母親節慶祝活動，人們配戴康乃馨向母親致敬，以表示內心的懷思。

王于娟認為，孝順是國人傳統的美德，為人子女的我們，要讓父母親擁有「天天都在過父親節、母親節」的快樂，才能永保幸福的家庭。

除了為客戶傳遞幸福的訊息外，聯聚建設也和廣大的市民同樂，特別在剛完美落成的「聯聚中雍大廈」播放母親節燈光秀，和全天下的媽媽一同歡慶母親節。

這次母親節燈光秀將以粉紅色系為基調，透過母親和愛心的圖案設計，表達對媽媽的愛，祝願全天下的媽媽，母親節快樂。

「聯聚中雍大廈」外牆採LED燈光編寫排列設計，經由電腦設定呈現特定畫面，一年四季有不同燈光呈現；另外，針對春節、情人節、雙十節、聖誕節及跨年，還設計節慶燈光，一起陪伴市民度過精彩歲月。

「聯聚中雍大廈」更首創為業主規畫專屬祝福，在企業主生日當天，除了蛋糕圖形和生日快樂字樣外，還會量身設計特殊圖騰來表示祝賀。

例如對於喜歡音樂的企業主秀出大型音符、或象徵企業產品的圖案設計，如帽子、蘋果、高跟鞋、窗簾等等，別出心裁的祝賀方式讓企業主大呼驚喜、倍感窩心。

聯聚建設傳達誠摯心意的方式不受限，再次超越了客戶的期待 ，讓他們驚喜連連。

(工商 )