彩晶首季轉虧 每股虧損0.06元 14:422020/05/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彩晶（6116）8日公佈2020年第一季營運結果。第一季銷貨收入淨額約為34.2億元，較2019年第四季45.3億元減少約25％。營業毛利約為1.26億元，營業損失約為2.43億元，淨損約為1.88億元，基本每股損失為0.06元。 (工商 ) #彩晶 #轉虧 #公佈 #第一季營運 #銷貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-鋼鐵》新光鋼Q1稅前每股虧0.38元 10:002020/05/04 財經 《電機股》上銀Q1轉虧 Q2訂單滿載業績UP! 15:432020/05/05 財經 港3月零售額跌42％ 跌幅少於預期 17:572020/05/05 財經 川普敦促陸公佈新冠肺炎病毒來源信息 10:522020/05/06 財經 本業轉虧 業成 Q1獲利年減八成 04:102020/05/07 證券．權證 《業績-鋼鐵》華祺首季EPS 0.63元 4月營收年減11.5％ 10:512020/05/07 財經 轉投資貢獻少 華新Q1 EPS 0.03元 04:102020/05/08 證券．權證 《業績-觀光》疫情重創大陸營運 王品Q1每股虧1.98元 08:062020/05/08 財經 《電子零件》Q1每股賺0.26元 欣興登近5月高價 10:342020/05/08 財經 財經熱門新聞 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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