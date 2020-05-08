彩晶（6116）8日公佈2020年第一季營運結果。第一季銷貨收入淨額約為34.2億元，較2019年第四季45.3億元減少約25％。營業毛利約為1.26億元，營業損失約為2.43億元，淨損約為1.88億元，基本每股損失為0.06元。

(工商 )

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