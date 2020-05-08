行動支付市場需求快速崛起，智慧共享機車服務平台WeMo Scooter，宣布導入行動支付品牌 Apple Pay，提供更即時、更方便快捷的支付方式。為吸引更多Apple智慧生態系統族群，WeMo Scooter宣布，用戶於5月12日至6月30日只要使用Apple Pay支付成功，前1,000名可享有10％騎乘金回饋。另外，成功邀請一位好友加入服務並完成首騎，還有機會獲得AirPods Pro。

(工商 )