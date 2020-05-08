WeMo導入Apple Pay支付 14:422020/05/08 工商 陳信榮 、寶導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行動支付市場需求快速崛起，智慧共享機車服務平台WeMo Scooter，宣布導入行動支付品牌 Apple Pay，提供更即時、更方便快捷的支付方式。為吸引更多Apple智慧生態系統族群，WeMo Scooter宣布，用戶於5月12日至6月30日只要使用Apple Pay支付成功，前1,000名可享有10％騎乘金回饋。另外，成功邀請一位好友加入服務並完成首騎，還有機會獲得AirPods Pro。 (工商 ) #Apple #WeMo #Scooter #支付 #智慧 也許您會感興趣 推薦閱讀 供應鏈逃離大陸 知易行難 04:102020/05/04 焦點新聞 Visa在台推出手機感應收款方案 11:062020/05/04 財經 Apple Watch Series 6 將有五大新特色 很強大超期待 16:002020/05/04 科技 【酷碰券變變變1】開會前對接程式就搞定 經濟部獨厚「街口」？ 08:132020/05/05 政治 【酷碰券變變變2】落榜業者「告御狀」 蘇貞昌丟給經濟部 08:162020/05/05 政治 iPhone11撐出新商機 首季手機保險保費近倍增 20:252020/05/05 財經 悠遊卡、共享機車WeMo Scooter 跨界聯手 21:362020/05/05 財經 《國際產業》蘋果2020年全球開發者大會 6月22日登場 11:422020/05/06 財經 吃麥當勞「嗶」LINE Pay Money最高享25％回饋 15:372020/05/06 財經 智慧手錶Q1出貨 年增逾20％ 04:102020/05/08 產業．科技 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 驚！美國負利率快了 專家2字曝下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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