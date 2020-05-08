東森購物8日公布4月業績，持續開出紅盤，受惠宅經濟帶動買氣，單月營收達16.8億元，年增達23%，獲利年成長更高達286%，單月有效訂單量達105萬件，與去年同期相比增加18%，成長逾16萬件。

東森購物4月每股稅後純益 (EPS) 單月達1.06元，2020年1~4月累計更高達3.46元，大幅成長。

東森集團總裁王令麟8日更大動作宣布大舉徵才，將釋出500名職缺，鎖定具飯店、百貨樓面、大型餐飲管理長才，祭出百萬年薪、提供完整教育訓練制度與優於同業的團保福利，全面網羅各領域專才。

王令麟表示，全台受疫情波及、重創生計，內心感到難過不捨，將廣邀各界好手加入東森幸福企業、挑戰高薪。

綜觀4月份整體表現，東森購物表示，多元通路經營的政策持續奏效，其中電視購物與網路二大通路表現令人驚豔，與去年同期相比，網路通路營收年成長25%，與上個月營收相比更成長92%，而電視購物更逆勢成長，營收年增29%，表現吸睛。

展望第二季，東森購物表示，受惠宅經濟效應，民眾生活習慣改變、在家購物消費比例增加，將推升第二季買氣持續看俏，東森購物1~4月表現穩定成長，前4月份累計營收年增率達17%、獲利年增127%，歸功於多通路表現強健穩定，網路、電視與電話行銷三大通路均衡成長，在網購需求熱絡的趨勢下，與去年同期相比，前四個月累計網路通路營收年增22%、電視購物成長15%、電話行銷亦有31%成長。

東森購物指出，全民齊心抗疫，4月份熱門商品圍繞在防疫保健與居家生活兩大類別，其中保健食品銷售最為亮眼，電視購物與網路通路的銷售量均以益生菌商品最為熱銷，另外如綠茶咖啡速孅飲與葉黃素也深受消費者喜愛。銀纖維口罩、抗菌去污油切皂、衛生紙與咖啡因洗髮精等個人衛生清潔用品也相當受市場青睞。

除此，3C、家電與生活用品等商品買氣旺，Apple系列商品、Switch遊戲主機與廚房家電受惠宅經濟效應，帶動整體業績提升；東森自然美系列產品也有亮眼表現，其中瑞昇系列的「超逆齡保濕旅行組」與「超逆齡賦活膠囊」更是許多消費者指定購買的熱門商品，可見民眾除了對防疫保健越趨重視外，在「宅生活」中所具備的娛樂與美妝保養等需求，也直接反應在銷售數字中。

受大環境影響，全台經濟消費產生劇烈衝擊，東森購物持續力挺小農，電視購物強打「東森農場」系列，嚴選台灣在地優質農產品，帶動農產結合多元平台行銷趨勢。東森購物網 ETMall更率先業界與政府合作，與新北市府聯手推出「新北專區」、響應經濟部「零售業上架電商服務推動計畫」及參與臺北市商業處「台北店家到你家」計畫，除協助全台業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，締造雙贏，持續打造「最有溫度」的平台。

東森多年來深耕在地、用心經營，更持續善盡企業社會責任。此次新冠肺炎疫情衝擊各產業，影響數萬人生計，東森集團公益行善不停歇，助小農、挺醫護，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助。

(工商 )