今年因受到新冠肺炎疫情影響，國內許多農產品出口數量大幅下滑，而產生滯銷危機。為支持在地農民，友達與雲林縣農業處合作，於母親節前夕發起西瓜、鳳梨及桔梗花員工認購活動，短短兩天內即認購逾2.5萬斤水果和近6000朵桔梗，同仁愛心滿溢為農民在疫情中送暖，將愛心化為實際力量。

友達永續基金會董事長彭（又又）浪表示，友達秉持在地關懷的理念支持在地農業，此次透過友達永續基金會的發起，主動號召員工一起來響應認購活動，不僅可將當季最香甜美味的西瓜、鳳梨及一束束美麗的鮮花與家人共享，更可將這份溫暖在佳節前夕傳遞給農民，讓他們感受到友達人的熱情與愛心。

雲林縣農業處表示，很感謝友達對於農民的支持，讓原本受到疫情影響的西瓜、鳳梨滯銷狀況可以獲得舒緩，這次在友達員工的熱情支持下，訂單量更大大超乎預期，而原本無法外銷日本的桔梗花束，也在此波訂購下得以提高銷量，對花農及果農來說真的是很大的助益。 友達長期扶助偏鄉或特定區域弱勢農民，自2008年發起優鮮台灣計劃，採產地直接認購農產品方式，嚴選台灣在地農產品，與鄰里共同推廣健康農作物，未來也將持續與各縣市合作，全力支持台灣農業發展。

友達秉持企業永續發展需兼顧經濟、環境及社會等構面，成立財團法人友達永續基金會，積極投入科普環教、綠色永續及文化關懷，以關心環保、愛護地球為出發點，除了推廣在地農產品，亦認養台中市高美濕地旁的保安林，進行為期三年的植樹養護計畫，希望能從己做起，發揮綠色影響力，真正實現地球公民的角色。

(工商 )