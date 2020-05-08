台中市因應台商回流，重新檢視國土計畫與都市計畫，其中以台中國際機場發展計畫約800公頃最大，市議員楊典忠8日質詢時表示，市長盧秀燕對交通部2040台中國際機場整體規畫曾說「不能等，拖20年太久了」、但市府所提台中國際機場發展計畫也是20年後，質疑市府「有嘴講別人、無嘴講自己」，對此，都發局說，台中國際機場800公頃發展計畫正在內政部審議中，爭取時間滿足住商與產業用地需求。

疫情延燒造成全球產業斷鏈危機，加上中國大陸勞動成本增加，促使台商紛紛重新思考產線佈局，台中因應台商回流重新檢視國土計畫與都市計畫，規畫許多產業專區，其中以台中國際機場發展計畫約800公頃最大。

楊典忠說，去年10月對於交通部2040台中國際機場整體規畫，盧秀燕在議會曾說「不能等，拖20年太久了」、「對台中人情何以堪？」但是市府自己提出來的台中國際機場發展計畫也是20年後、也是2040，由於市府年初辦理「台中國際機場園區規劃案」流標，要求市府管好自己進度，不要讓海線民眾苦等。

此外，對於鐵路高架化問題，楊典忠詢問海線鐵路單軌問題超過20年，雙軌鐵路要等到甚麼時候，希望盧秀燕重視海線鄉親權益，盡速與中央促成海線鐵路雙軌化的進行。

市府都發局長黃文彬表示，台中國際機場800公頃發展計畫目前正在內政部審議中，而國體計畫也在今年3月20日提送內政部審議，中長期指認兩處未來發展區，為滿足住商與產業用地需求，並改善都市計畫週邊鄉村聚落生活環境品質。

(中時 )