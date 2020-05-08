新竹縣立總圖書館獲得教育部核定2.8億元，將於新竹地檢署後方機關用地興建，8日晚間將於新瓦屋舉辦說明會，未來將以在地的「風、光、水、土」，與周遭的東興圳景觀連結，預計將於2022年完工。

新竹縣長楊文科表示，總圖選址為竹北市自強段308地號機十用地，與東興圳景觀再造工程相鄰，整體規畫設計中，期望能呼應在地紋理，連結竹北重要綠廊及藍帶景觀，並於總圖戶外空間加強親子遊憩共融空間，將在地親子活動需求納入。

總圖興建經費為4億元，獲得教育部核定2.8億，期望打造會呼吸的圖書館，文化局長田昭容表示，目前規畫將有讀者服務空間、推廣服務空間，包含300席多功能展演廳、特展空間、技術空間、行政辦公室、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等。

此案委由圖書館建築經驗豐富的關惠尤建築師事務所設計，該事務所曾以桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內設計，獲得2020年度德國IF全球設計大獎，新竹縣文化局期待總圖能成為另一個特色圖書館。

新竹縣立總圖書館整體建物規畫面自強三路側，並於基地右側臨莊敬南路側設置路面停車場，符合鄰近居民及商圈停車位不足的問題，8日晚間7點，將於新瓦屋客家文化保存區集會堂召開規畫設計說明會。

(中時 )