即時通訊平台LINE時常針對特定節日打造特效，讓你格外有過節氣氛！你發現了嗎？因應一年一度的母親節，LINE自5月7日起推出了期間限定的母親節特效，快來看看如何啟用吧！

LINE本次推出的母親節特效，在台灣、日本、韓國都有推出，適用時間為台灣時間2020年5月7日13:00，到2020年5月11日10:00。只要在LINE聊天室輸入「母親節快樂」、「謝謝媽咪」，或「媽媽我愛妳」任一組關鍵字，整個聊天室就會瞬間變成粉紅色，派出害羞的熊大來獻上一朵比自己還要高的康乃馨，實在好療癒，希望讓媽咪們看了都能會心一笑。

LINE打造了期間限定的母親節特效，首次Android平台也可以體驗囉。（摘自LINE Blog）

且很值得紀念的是，這是第一次LINE聊天室特效可支援Android平台，所以不管LINE是iOS版、Android版，或是電腦版，只要輸入指定關鍵字，都會跑出這個可愛特效。

版本方面，要注意LINE iOS版本要在9.15.0(含)以上，LINE Android版本要在10.2.0(含)以上，LINE電腦版要在5.16.0(含)以上，或直接更新到最新版本，就可以體驗。如果版本符合，但母親節特效沒有跑出來的話，試著重新開啟LINE應用程式，應該就沒問題囉。祝天下的媽媽母親節快樂！

(科技)