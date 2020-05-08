嘉義市長黃敏惠（右）讚美陳冠宇的琴聲很療癒心情，鼓勵大家參加音樂會。（廖素慧攝）

全一水電工程負責人林怡華伉儷（左一、二）贈票給弱勢家庭，市長黃敏惠（右三）稱讚。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）、鋼琴家陳冠宇（左）與大同國小學童一起跳洗手舞宣導防疫。（廖素慧攝）

今年是樂聖貝多芬250周年冥誕，因新冠肺炎肆虐全球，紀念活動盛況大不如前，「鋼琴王子」陳冠宇也被迫取消95％的演出，唯有17日晚上將在嘉義市中正公園舉辦1場「絕對貝多芬鋼琴奏鳴曲系列」音樂會，市長黃敏惠鼓勵大家來聽音樂療癒疫情的苦悶。

黃敏惠說，現階段防疫趨於穩定了，一些藝文活動可以適度開放舉辦，比如多辦戶外活動，辦活動時也做好防疫，戴口罩、保持社交距離，因為疫情悶太久了對民眾也不好，鼓勵大家走出來，到中正公園聽陳冠宇的鋼琴獨奏音樂會，療癒悶很久的心靈。

陳冠宇說，若沒有新冠肺炎疫情，舉世一定盛大歡慶貝多芬250周年冥誕，貝多芬寫了32首奏鳴曲，他原計畫用4年8個系列彈奏完成這32首，表演場次也都安排了，卻因疫情而取消大部分演出。

陳冠宇說，全一水電工程有限公司董事長林怡華與熊千綺伉儷熱情邀請，決定來嘉義市舉辦唯一一場戶外獨奏會，紀念貝多芬，將演奏貝多芬1795至1798年間創作的5首鋼琴奏鳴曲。

這場「2020陳冠宇鋼琴獨奏會─絕對貝多芬系列」，17日晚上7時30分在中正公園音樂廣場舉辦，昨天全一水電工程、世界華人工商婦女企管協會嘉義分會，聯合贈送音樂會門票給嘉義家扶中心，招待弱勢家庭聽音樂會。

(中時 )