今年是樂聖貝多芬250周年冥誕，因新冠肺炎肆虐全球，紀念活動盛況大不如前，「鋼琴王子」陳冠宇也被迫取消95％的演出，唯有17日晚上將在嘉義市中正公園舉辦1場「絕對貝多芬鋼琴奏鳴曲系列」音樂會，市長黃敏惠鼓勵大家來聽音樂療癒疫情的苦悶。
黃敏惠說，現階段防疫趨於穩定了，一些藝文活動可以適度開放舉辦，比如多辦戶外活動，辦活動時也做好防疫，戴口罩、保持社交距離，因為疫情悶太久了對民眾也不好，鼓勵大家走出來，到中正公園聽陳冠宇的鋼琴獨奏音樂會，療癒悶很久的心靈。
陳冠宇說，若沒有新冠肺炎疫情，舉世一定盛大歡慶貝多芬250周年冥誕，貝多芬寫了32首奏鳴曲，他原計畫用4年8個系列彈奏完成這32首，表演場次也都安排了，卻因疫情而取消大部分演出。
陳冠宇說，全一水電工程有限公司董事長林怡華與熊千綺伉儷熱情邀請，決定來嘉義市舉辦唯一一場戶外獨奏會，紀念貝多芬，將演奏貝多芬1795至1798年間創作的5首鋼琴奏鳴曲。
這場「2020陳冠宇鋼琴獨奏會─絕對貝多芬系列」，17日晚上7時30分在中正公園音樂廣場舉辦，昨天全一水電工程、世界華人工商婦女企管協會嘉義分會，聯合贈送音樂會門票給嘉義家扶中心，招待弱勢家庭聽音樂會。
(中時 )
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