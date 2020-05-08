清水分局利用農曆春節對紫雲巖香客宣導勤洗手、戴口罩防疫措施。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水分局針對洽公民眾逐一實名登記及加強額溫檢測等防疫措施。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情襲擊全球，全台警察扮演抗疫幕後重要角色，台中清水警分局「防疫110」日記裡，訴說大作戰點點滴滴。其中，海軍艦隊確診個案讓警方如同重大刑案般偵辦；還有警察站大廟埕發防疫宣傳單時，讓民眾會心一笑「原來警察不是只會開罰單」！

在清水分局「防疫110」日記，一點一滴都值得紀錄與保存！清水警分局指出，首例確診海軍個案就在轄區，當時，分局為迅速降低民眾恐慌，在接到「疫調」任務後，就如同偵辦重大刑案，包括調閱監視器、查詢可能進出人士，目的就是要找出與確診個案在同一時間、同一地點密切接觸者，避免疫情擴散至社區。

清水警分局還嚴密追查「趴趴走」個案，違規擅離住所個案，有的是來台就學外籍學生，大部分是漂洋過海來台工作外籍移工。

警方除採取剛性防疫作為外，柔性作為也做不少，早在過年期間，分局已深入轄內景點及廟宇宣導防疫工作，民眾看到警察站在「大廟埕」發放防疫宣傳單，心裡不免會心一笑，「原來警察不是只會開罰單」！

「防疫110」也記錄各界力挺警察善行，年前，清水警友辦事處主任許玄岳率先贈送2600個口罩，年後疫情瞬間炸開，許玄岳進一步以警友辦事處名義協助分局整修舊宿舍，主要目的就是要當作萬一警察不慎接觸確診個案時之「居家隔離」處所。

此外，當中央指揮中心全體團隊忙著打「2020世界抗疫大戰」之際，部分不肖民眾竟幸災樂禍、恣意散播不實疫情假訊息；分局長張啟祥表示，任何人膽敢惡意製造、散布疫情假訊息，警方將從嚴從速查辦，絕不讓台灣民心被惡意造謠所影響。

(中時 )