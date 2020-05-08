聯強國際(2347)8日自行結算2020年4月合併營收235億元，因受疫情影響，及各國匯率大幅波動，相較去年同期的256億元減少8%。排除匯率影響數，年減2%。
依產品別，資訊產品4月份的營收為141億元，較去年同期的151億元減少6%；通訊產品的營收9億元，較去年同期的15億元衰退42%；消費性電子產品的營收19億元，與去年同期的15億元成長26%；IC元件的營收為66億元，較去年同期的75億元減少12%。
累計前四個月的合併總營收為922億元，其中，資訊產品累計營收為569億元，較去年同期減少13%，佔總營收的比重為61%；通訊產品累計營收43億元，較去年同期減少33%，佔總營收的比重為5%；消費性電子產品累計營收為74億元，較去年同期成長9%，佔總營收的比重為8%；IC元件累計營收為236億元，較去年同期減少17%，佔總營收的比重為26%。
(工商 )
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