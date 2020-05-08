520將至，總統蔡英文總統今確定讓行政院長蘇貞昌繼續留任，而大家很關心防疫表現亮眼的衛福部長陳時中去留，對於自己未來能否繼續留在疫情直播，陳時中表示，去留位置是行政院長的職權。

針對外界認為是陳時中幫了蘇貞昌留任，陳時中回應，他無從去評論這些，因為防疫是大家的成果。一年多來，行政院有清楚領導風格，讓行政效率變快。對於外界稱紓困之亂，他認為大家不要這樣說，而是是紓困之苦，申請人及基層公所，大家都很辛苦。

(中時電子報)