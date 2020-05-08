520後續留？陳時中：去留由行政院長決定 14:292020/05/08 中時電子報 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 520將至，總統蔡英文總統今確定讓行政院長蘇貞昌繼續留任，而大家很關心防疫表現亮眼的衛福部長陳時中去留，對於自己未來能否繼續留在疫情直播，陳時中表示，去留位置是行政院長的職權。 針對外界認為是陳時中幫了蘇貞昌留任，陳時中回應，他無從去評論這些，因為防疫是大家的成果。一年多來，行政院有清楚領導風格，讓行政效率變快。對於外界稱紓困之亂，他認為大家不要這樣說，而是是紓困之苦，申請人及基層公所，大家都很辛苦。 (中時電子報) #陳時中 #去留 #520 #行政院長 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 選台北市長？媒體人點名他戰陳時中 釣出苦苓斷言結局！ 13:482020/05/04 政治 鋪陳520行情 龔明鑫：520前投資台灣可破兆元 14:222020/05/05 政治 陳時中10大經典語錄 日媒：各國領袖都該學 08:412020/05/06 娛樂 520正面對決蔡英文？韓國瑜親自回應了 15:412020/05/06 政治 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 18:262020/05/06 財經 新聞透視》美軍動作大 520山雨欲來之勢？ 22:132020/05/06 政治 下周四前可能宣布蘇揆續任？知情者曝內閣總辭時間 10:282020/05/07 政治 公主救駕 竟點名部屬背鍋 04:102020/05/08 政治要聞 520將屆 蔡總統將宣布蘇貞昌續任閣揆 08:272020/05/08 政治 520前夕瞄準「兩岸條例」英派立委刪國家統一 11:282020/05/08 政治 生活熱門新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 放寬非本國籍入境條件？陳時中：研議中 - 生活 - 旺報 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 歡慶0確診！家樂福推雞蛋第二盒0元 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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