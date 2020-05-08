育達科大餐飲系推出母親節幸福套餐。圖為「酸柑茶風味雞」〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科大餐飲系推出母親節幸福套餐。圖為「桃藜鴨梅干」〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科大餐飲系推出母親節幸福套餐。圖為「桃李乳酪慕斯」〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科技大學餐旅經營系，從「在地食材、健康養生」理念出發，在5月結合母親節與油桐花季，以苗栗在地盛產的桃子、李子、香瓜、地瓜及具有濃濃客家特色的酸柑茶、老菜脯與桔醬等食材，推出「酸柑茶風味雞」等多道母親節幸福套餐，好讓媽媽們過個難忘的母親節。

五月是桐花的季節，更是母親節溫馨的日子，育達科技大學餐旅經營系甫於上月成立「苗栗在地農產餐飲發展團隊」，以苗栗縣18鄉鎮農產品為主角，從「在地食材、健康養生」理念出發，結合5月份母親節與油桐花季等話題，推出母親節幸福套餐。

幸福套餐以苗栗在地盛產的桃李、香瓜、地瓜及具有濃濃客家特色的酸柑茶、老菜脯與桔醬等食材，推出「酸柑茶風味雞」、「桃藜鴨梅干」、「自製蜜李起司茴香油」、「夏綠蒂香瓜冷湯」、「桃李乳酪慕斯」及「紅麴菜脯餅」等餐品。

育達科大餐旅系烘焙老師彭金堂說，5月苗栗盛產桃子和李子，將乳酪融入酸甜的李子，融合後整個味道提升，再加上表面用桃子做裝飾，讓麵包吃起來風味非常棒，而紅麴菜脯餅以養生紅麴及客家在地菜脯，做出不同的風味，吃過會控制不住一口接一口。

為了為讓擺盤加入客家元素，餐飲系學生一大清早就遠赴銅鑼，採集桐花以供擺盤布置，學生看到在地食材能夠做出高級和驚豔的西餐料理，都非常興奮，希望有朝一日，能憑自己所學把地方農產品發揚光大。

(中時 )