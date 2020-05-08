晶圓代工廠世界(5347)2020年4月營收約為25.85億元，比3月新高下滑約10.14%，比去年同期增加12.6%。本季業績完全併入新加坡新廠，因此帶動第二季營收再創新高，預計本季營收逾80億元，由此推估5、6月單月營收均將優於4月實績。

因併購新加坡新廠挹注，世界先進3月營收創新高，達28.77億元，第一季營收78.44億元同創新高；4月因清明連假、工作天數減少，4月營收比3月新高下滑一成，仍比去年同期增加12.6%；2020年1~4月營收104.29億元，也比去年同期增長13.33%。在新加坡新廠將挹注產能超過15%帶動，今年營收將創下新高。

展望本季，世界先進董事長方略於先前法說會中表示，在客戶需求維持穩定，加上全數認列新加坡廠產出，預期第二季營收在80億至84億元，將季增約2%至7%。估計毛利率將約31%至33%。目前訂單能見度約2個月，可掌握到6月底，包括電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶需求相對強勁。

全年來看，世界先進董事長方略表示，客戶並沒有砍單情況，需求依然強勁，只是下半年不確定性非常大，冠狀病毒疾病疫情何時能夠獲得控制，將牽動下半年展望，目前仍難以斷定，但長期對8吋晶圓代工市場需求依然有信心。

回顧第一季，因客戶需求穩定，加上併入新加坡廠，世界先進第一季營收78.44億元，季增6.9%，年增13.6%，並創歷史新高。因新廠加入，成本增加，加上新台幣升值與產品組合變化影響，單季毛利率31%，較去年第四季與去年同期均下滑5.1個百分點，稅後淨利14.76億元，季減1.4%，年增6.4%，每股純益0.89元。

(時報資訊)