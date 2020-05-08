捷運熱像儀恐侵犯隱私 陳時中：必要時才偵測 14:352020/05/08 中時 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷運熱像儀恐侵犯隱私，陳時中：必要時才偵測溫。（資料照,張薷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，但防疫工作仍嚴謹持續，疫情中心今(8)日召開記者會，有媒體詢問，公眾場合設置熱像儀，恐侵犯個人隱私，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，兼顧防疫與維護個人隱私，確實有些困難，但會盡量避免觸犯隱私。 現在捷運站與各大百貨公司皆在入口處設置熱像儀，但有媒體詢問，有民眾反印擔心個人隱私被侵犯，擔心內衣褲被看光光，經過時不免有些擔憂，防疫與隱私如何兼顧，陳時中則說，這確實是有些困難，但就是必要的才會細部偵測，沒必要的則是相對模糊檢視，以避免觸犯隱私。 (中時 ) #熱像儀 #個人隱私 #隱私 #陳時中 #偵測 也許您會感興趣 推薦閱讀 選台北市長？媒體人點名他戰陳時中 釣出苦苓斷言結局！ 13:482020/05/04 政治 陳時中為啥滿意度能到9成？網道破真相 15:542020/05/05 政治 罷韓不見陳時中溫情喊話 04:102020/05/06 時論廣場 陳時中10大經典語錄 日媒：各國領袖都該學 08:412020/05/06 娛樂 1萬元紓困諮詢爆量 陳時中：6月底前都可以申請 14:242020/05/06 生活 台南籲全刪1968熱點 陳時中：不違背指引都贊成 14:282020/05/06 生活 入住防疫旅館後確診 陳時中：已完成消毒 20:502020/05/06 生活 行政院、衛福部紓困人數差了16萬 陳時中解釋 15:082020/05/06 生活 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 04:102020/05/07 財經要聞 台灣防疫 陳時中自認「3件事」有缺失 09:502020/05/07 政治 生活熱門新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 放寬非本國籍入境條件？陳時中：研議中 - 生活 - 旺報 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 歡慶0確診！家樂福推雞蛋第二盒0元 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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