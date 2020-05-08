新冠肺炎疫情趨緩，但防疫工作仍嚴謹持續，疫情中心今(8)日召開記者會，有媒體詢問，公眾場合設置熱像儀，恐侵犯個人隱私，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，兼顧防疫與維護個人隱私，確實有些困難，但會盡量避免觸犯隱私。

現在捷運站與各大百貨公司皆在入口處設置熱像儀，但有媒體詢問，有民眾反印擔心個人隱私被侵犯，擔心內衣褲被看光光，經過時不免有些擔憂，防疫與隱私如何兼顧，陳時中則說，這確實是有些困難，但就是必要的才會細部偵測，沒必要的則是相對模糊檢視，以避免觸犯隱私。

(中時 )