新冠疫情給大陸影視行業帶來的重創與挑戰，還在持續。近2個月，著名的浙江橫店影視基地，上百名臨時演員因為劇組停工、無戲可演，紛紛轉做外賣騎手，一些瘋狂努力打拚的騎手，最高月收入能超過一萬元（人民幣，以下同，約合新台幣四萬三千元），是他們做臨演時薪水的5倍以上。

《哈爾濱日報》報導，據不完全統計，疫情期間僅影視劇行業大約60個劇組停拍、100個項目延遲，第一季全大陸6600多家影視文化機構註銷。

而此前，大陸影視業自下而上的自救行動就已展開。「餓了麼」7日公佈的資料顯示，浙江橫店當地最近新註冊的外賣騎手人數創造了歷史新高，其中超過7成來自臨演隊伍。

據中新經緯報導，「餓了麼」橫店物流站長汪林園表示，如今在橫店送外賣的藍騎士，基本都是從臨演過來的。據介紹，疫情以來，一個站點新註冊的藍騎士超過兩百人，其中群演占比超過7成，每月均新增人數已創造歷史新高。

「最近橫店開工的劇組非常少，所以很多橫漂演員在節後斷了收入。」汪林園說，迫於生計，有越來越多的橫漂過來諮詢，希望能邊做騎手邊追夢。

李瑞豐原來是一名特約演員，由於等不到新戲開拍，一個月前他轉型做起了外賣騎手。「靈活的工作時間和穩定收入，起碼可以讓我們這種群演有了繼續追夢的基礎。」

馬術演員李海山目前也在橫店邊跑單邊追夢。3月初，李海山入職「餓了麼」成為一名騎手。最近隨著橫店復工，劇組開始慢慢啟動，他偶爾能接到一些戲。「最近劇組要人少，不太能排上，但只要能拍就很開心，其餘時間就是專心跑單。」

李海山表示，相比做臨演一天幾十元，月均兩三千的薪水來說，外賣騎手在橫店平均薪水在四千以上，一些專職外賣騎手最高月收入能超過萬元，是他們做臨演時薪水的五倍以上。

(中時 )