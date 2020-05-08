群創（3481）公佈2020年4月自結合併營收為207億元，較上月增加5％，較去年同期減少1％。

群創2020年4月大尺寸合併出貨量共計1,038萬片，較上月增加6％；中小尺寸合併出貨量共計2,419萬片，較上月增加8.3％。

由於IT面板和智慧型手機面板回溫，群創預期第二季大尺寸面板出貨將有顯著成長，平均出貨單價衰退約1％～5％，中小尺寸面板出貨估成長15％，平均出貨單價持平。

(工商 )