群創4月營收207億元 14:422020/05/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群創（3481）公佈2020年4月自結合併營收為207億元，較上月增加5％，較去年同期減少1％。 群創2020年4月大尺寸合併出貨量共計1,038萬片，較上月增加6％；中小尺寸合併出貨量共計2,419萬片，較上月增加8.3％。 由於IT面板和智慧型手機面板回溫，群創預期第二季大尺寸面板出貨將有顯著成長，平均出貨單價衰退約1％～5％，中小尺寸面板出貨估成長15％，平均出貨單價持平。 (工商 ) #群創 也許您會感興趣 推薦閱讀 元太與群創攜手 共創28吋全彩電子紙看板應用 14:432020/05/04 財經 《光電股》元太、群創攜手開發28吋長條型全彩電子紙看板 15:062020/05/04 財經 28吋全彩看板亮相 元太、群創聯手 搶攻大尺寸電子紙市場 04:102020/05/05 產業．科技 前群創副董蕭志宏 轉任冠捷副總裁 13:362020/05/05 財經 國際運動賽事停擺 群創首季虧損53億元 14:422020/05/05 財經 《業績-光電》疫情影響 群創連六虧 14:512020/05/05 財經 群創首季虧53億 本季出貨回溫可期 04:102020/05/06 產業．科技 前群創副董蕭志弘 轉戰冠捷 04:102020/05/06 產業．科技 群創退出誠美材董事會 04:102020/05/07 產業．科技 供需趨平衡 友達、群創打底 04:102020/05/07 證券．權證 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 驚！美國負利率快了 專家2字曝下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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