球賽間進食開罰？陳時中：不認為有人會試法 14:422020/05/08 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 球賽間進食開罰？陳時中表示，有罰則但不認為有人會試法。（資料照／陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒今(8)日終於開放1000名觀眾入場觀賽，全世界第一場開放觀眾進場的職棒比賽將在新莊及台中洲際棒球場開幕，依照規定觀眾可以飲水，但飲食暫不開放。 指揮官陳時中表示，禁止飲食是擔心咀嚼食物造成飛沫噴濺，今晚球賽開放觀眾入席是後續開放大型活動的試金石，若有民眾違反規則進食有相關罰則，但不認為有人會違規。 (中時 ) #球賽 #進食 #陳時中 #認為 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 選台北市長？媒體人點名他戰陳時中 釣出苦苓斷言結局！ 13:482020/05/04 政治 磐石艦疫情比他國軍艦感染比例低 陳時中解釋 14:292020/05/04 生活 柯P稱政治人物愛追求零確診 陳時中：不是講我 14:342020/05/04 生活 磐石艦無症狀者多 陳時中：只要夠精確就考慮擴大篩檢 14:402020/05/04 生活 何時開放陸生來台 陳時中：要了解更多大陸疫情 15:462020/05/04 生活 磐石艦防疫優於美法軍艦 陳時中點出護國神器 17:222020/05/04 生活 櫻井翔節目讚嘆介紹！陳時中獲日媒贈封號「鐵人大臣」 09:182020/05/05 娛樂 陳時中拜大甲媽前這舉動 被讚「百年一見政治奇才」 10:192020/05/05 政治 陳時中為啥滿意度能到9成？網道破真相 15:542020/05/05 政治 陳時中10大經典語錄 日媒：各國領袖都該學 08:412020/05/06 娛樂 生活熱門新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 放寬非本國籍入境條件？陳時中：研議中 - 生活 - 旺報 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 歡慶0確診！家樂福推雞蛋第二盒0元 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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