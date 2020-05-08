中華職棒今(8)日終於開放1000名觀眾入場觀賽，全世界第一場開放觀眾進場的職棒比賽將在新莊及台中洲際棒球場開幕，依照規定觀眾可以飲水，但飲食暫不開放。

指揮官陳時中表示，禁止飲食是擔心咀嚼食物造成飛沫噴濺，今晚球賽開放觀眾入席是後續開放大型活動的試金石，若有民眾違反規則進食有相關罰則，但不認為有人會違規。

(中時 )