青年新婚成家，便利生活機能，就是幸福的最堅強後盾！「靜心新貴」近鄰「興隆市場」160米，坐處靜巷正對「興豐公園」景觀綠地，更擁完整豐富商圈機能：300公尺內即有郵局、銀行；500公尺範圍內擁興德國小，圖書館、戶政事務所、活動中心、興隆公園、景美運動公園，700米至景興國中，環境優質允文允武、品學兼優。興隆市場並有Ubike與多線公車，約1.2公里即轉乘至捷運新店線萬隆站、文湖線萬芳醫院站；完整滿足各年齡層生活所需，無後顧之憂。

備齊健康優質環境讓家人快樂成長，空間坪效更是「靜心新貴」貼心規劃強項。戶戶邊間無暗房，坐擁樹海窗景呼吸芬多精，完整2房格局加上「3米6」挑高，不僅尺度寬闊大器，強化收納機能，更放大開窗採光，點亮生活放寬心。全區僅規劃22席。從容品味專屬文山景美的悠閒美好，1588萬起買22坪2房加車位，「靜心新貴」全新落成，即可交屋，貴賓鑑賞預約：（02）2935-3888，接待會館：文山區興隆路二段153巷5弄16號。

(中時電子報)