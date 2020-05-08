據大陸專家指出，大陸地區新冠肺炎確診出院者中，有15%復陽，再度確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說，目前台灣復陽人數維持4人。

至於昨日新增的確診案例，張上淳說，該名個案確診、前段治療、二度採檢陰性出院都在卡達，且在當地自主健康管理一段時間後才回國，與台灣的三採陰出院不同，因此並沒有列在總個案數的復陽個案中。

張上淳指出，各國對於新冠肺炎出院的標準不同，是一採陰、二採陰還是三採陰，都會影響復陽認定，而限制越嚴，相對復陽人數就會越少。

(中時 )