大陸15％出院者復陽 張上淳：標準不同難判定 14:432020/05/08 中時 實習、林志怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸15％出院者復陽，張上淳：標準不同難判定。 (圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸專家指出，大陸地區新冠肺炎確診出院者中，有15%復陽，再度確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說，目前台灣復陽人數維持4人。 至於昨日新增的確診案例，張上淳說，該名個案確診、前段治療、二度採檢陰性出院都在卡達，且在當地自主健康管理一段時間後才回國，與台灣的三採陰出院不同，因此並沒有列在總個案數的復陽個案中。 張上淳指出，各國對於新冠肺炎出院的標準不同，是一採陰、二採陰還是三採陰，都會影響復陽認定，而限制越嚴，相對復陽人數就會越少。 (中時 ) #復陽 #張上淳 #出院 #個案 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣疫情比國外溫和 張上淳揭「標籤化」是關鍵原因 15:082020/05/04 生活 新冠病毒超難纏 國內再增3復陽案例 14:452020/05/05 生活 磐石艦血清檢測結果 張上淳：尚未有完整資料 14:582020/05/05 生活 新冠病毒超難纏 國內再增3復陽案例 17:182020/05/05 生活 解隔離又復陽 張上淳：不具傳染力 04:102020/05/06 生活新聞 旅外女二採復陽確診 張上淳：不確定發病時間 14:162020/05/06 生活 卡達境外移入個案 康復後1個月竟復陽確診 14:222020/05/07 生活 台灣應做血清流行病學調查？張上淳說話了 15:442020/05/07 生活 血液淨化治新冠肺炎？張上淳：需要更多科學證據 16:592020/05/07 生活 國外染疫者想回台 張上淳提2原則 17:382020/05/07 生活 生活熱門新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 放寬非本國籍入境條件？陳時中：研議中 - 生活 - 旺報 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 歡慶0確診！家樂福推雞蛋第二盒0元 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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