從雲林嫁到高雄的田中分局員警張倫偉（右），與先生交往11年，先生目前在台中擔任消防員，兩人分頭兩地為國家安全衝鋒陷陣。（張倫偉提供／吳建輝彰化傳真）

張倫偉（中）表示，現在才知道當媽媽的辛苦也謝謝分局長與主任，送花束來慰勞他們，祝全天下的媽媽母親節快樂。（吳建輝攝）

巾幗不讓鬚眉，警察工作不再是男性的專利，女性警察人數逐年攀升，彰化縣田中分局共有25名女警，有3分之1是母親，田中分局長鄭頴聰今天特別準備康乃馨花束，送給辛苦的警察媽媽，準媽媽員警張倫偉說，到田中分局服務八年，今年第一次以母親的身分過母親節，特別難忘，也感謝長官與同事，對她特別照顧，讓她感覺相當窩心。

從雲林嫁到高雄的田中分局員警張倫偉，與先生交往11年，先生目前在台中擔任消防員，兩人分頭兩地為國家安全衝鋒陷陣，結婚1年半年後，去年成功懷孕，張倫偉說終於要當媽媽了很緊張，但很開心也很興奮。

張倫偉表示，現在才知道當媽媽的辛苦，尤其是懷孕的過程，像是孕吐、身體不適等狀況，但同事們對她都特別照顧，互相幫忙，讓她減輕很多負擔，也謝謝分局長與主任，送花束來慰勞他們，祝全天下的媽媽母親節快樂。

張倫偉說，預產期在９月份，等孩子出生後，還有很長的路要走，因為擔心未來有了孩子需要放重心在家庭上面，可能無法全心放在工作上，希望可以找到一個工作與母親角色的平衡點，盡力扮演好媽媽與警察的角色。

田中分局長鄭頴聰說，女性同仁在堅守崗位守護我們的家園後，回到家中還要照顧小孩，擔起母親的角色，於公於私都認真盡責，無怨無悔的付出辛勞，相當不容易，因此特別感謝他們，致送感謝作為母親的警察同仁。

(中時 )