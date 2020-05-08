隨著各國陸續重啟經濟，已有不少專家出面看好經濟回穩，然而，國際貨幣基金組織(IMF)7日表示，對比三周前的預測，全球經濟狀況已經更加惡化，預期金融市場將會面臨更多挑戰。

IMF首席經濟學家Gita Gopinath在直播中表示，疫情還沒有完全解決下，這場經濟危機將不會很快結束，甚至可能會變得更嚴重。Gopinath提到，在疫情導致部分商業活動停擺下，發展中國家的外部融資需求可能會遠超過我們先前預測的2.5兆美元，此外，IMF目前也需要1兆美元的貸款資源。

IMF先前發布報告顯示，若假設疫情可以在下半年和緩，限制措施逐步解除，那今年全球GDP預計將下降3%，不過，就目前觀察，IMF認為這樣的情景可能性較小。

在上述報告中，IMF也描繪出更糟糕的情境，其中，IMF認為，若疫情衝擊時間比預期久，那將讓今年GDP比原本預期再減3%；至於如果2021年疫情又爆發，則估計將再減8%。

另外，在直播中，經濟學家Kenneth Rogoff也示警，將有部分國家得面臨還債危機，使它們必須債務減記，而不是延後支付。

(中時電子報)