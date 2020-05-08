母親節前夕，太平分局為22位媽媽同仁舉辦一場特別活動，把分局常年訓練移師台中後花園：酒桶山休閒農業園，透過踏青健行進行山訓，且在園內知名休閒餐廳享用法餐，為身兼母職以及人民保姆的警花媽媽們度過特別的母親節活動。

太平分局分局長高誌良及太平警友辦事處主任張瑞榮有感身兼雙職女性警察同仁們為家庭及工作的無私的付出，8日上午特別選在酒桶山休閒農業園區舉辦分局常年訓練，並在園內的「法蝶藝術廚房」餐廳享用精緻午餐，讓辛苦的警花媽媽們放下繁忙的勤務，擁抱大自然，也讓因疫情衝擊的轄區內的特色餐飲業者感受溫情。

高誌良表示，女性同仁在職場與家庭間忙碌，總是把自己擺在最後一位；為慰勉其辛勞，特於母親節前夕安排踏青活動及餐敘，並輕鬆的方式互動，期許女性同仁能適度放鬆身心靈，好好疼惜照顧自己，他也會持續為女性同仁建立友善溫馨的工作環境。

高誌良也分送康乃馨花束，太平警友辦事處主任張瑞榮和警友會幹部們則準備了網紅名店的糕點、蛋糕做為伴手禮，讓參與的女警們帶回，同樣是警花媽媽一員的太平分局副分局長李克芬表示，從警40年，這還是頭一回有如此特別的節慶活動，感謝分局及警友辦事處用心的安排，讓她們一個溫馨又難忘的歡樂時光。

(中時 )