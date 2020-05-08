PCB廠—華通(2313)第1季稅後盈餘為9.29億元，年成長195.47%，創下歷年同期新高，每股盈餘為0.78元，由於手機客戶用板疊構往高階(Anylayer HDI)設計方向發展不變，且公司接單與產能調配等應變能力佳，華通第2季業績可望呈現季增、年增；華通大陸重慶二期廠區已於去年10月完成奠基儀式，最快2021上半年即可正式量產。

雖然第1季大陸廠區新冠肺炎疫情延後復工，華通因有台灣廠區產能可以調配滿足客戶需求，且手機客戶用板疊構往高階(Anylayer HDI)設計方向發展不變，讓華通第1季業績無畏疫情逆勢成長，第1季合併營收為120.9億元，年成長15.58%，營業毛利為22.8億元，年成長1.1倍，合併毛利率為18.86%，年增8.52個百分點，稅後盈餘為9.29億元，年增195.47%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為0.78元。

儘管2019逢中美貿易戰及2020年疫情不確定因素，華通自2019年出現營收、毛利率、獲利同步創高態勢，去年第3、4季毛利率明顯跳升延續到2020年第1季，反映華通除了在技術、管理體質良好外，經營層在客戶及產品的多元化佈局，降低市場多變負面衝擊，配合5G通訊趨勢，大陸官方也希望積極推動5G手機的普及化，快速帶動整體相關應用的市場成形，據傳未來將有5G新機補貼的政策準備出爐，中系手機品牌可望醞釀進一步追加訂單。

就產業來看，去年以來手機出貨以5G新機種占比明顯上升，手機晶片大廠高通(QCOM-US)、聯發科(2454)陸續在近期法說同步對今年全球5G手機總量表示樂觀，與手機板大廠華通去年持續看好5G手機的說法不謀而合；華通在產能、技術以及服務領先同業的優勢下，成為手機客戶在開發新機種的首選供應商，帶動業績成長。

華通4月合併營收為46.3億元，年成長14.7%，為歷年同月新高，累計前4月合併營收為167.2億元，年成長15.35%。

華通表示，第2季除5G趨勢不變外，遠距辦公以及線上教學的型態使平板、筆電等訂單持續增溫，為第2季營運柴火。

儘管市場存在美系客戶手機可能延後發表或下修今年出貨量、或耳機類產品採用SIP的解決方案等負面傳聞，不過華通表示，目前量產前測試仍將按照公司既定進度進行，公司持續按部就班把量產前準備工作確實完成，由於手機板、軟硬複合板等攜帶/穿戴式消費性產品設計都是客制化，淡旺季也較其他基礎建設類的產品明顯，雖然產品的設計多變是一個挑戰，但同時也是一個機會，這幾年除了努力拓展新客戶以及新產品應用頗有斬獲外，並且謹慎的進行產能擴充規劃，已將個別單一客戶產品的影響比重逐年降低，在手機以及軟硬複合板的接單是處於一個健全的狀況。

華通在技術上，不斷以Anylayer HDI、類載板、軟硬複合板等高端技術，滿足客戶對3C電子輕、薄、短、小的設計需求，因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於去年10月完成奠基儀式，廠區規畫投資約150億元、年產能可達500萬平方英呎，未來將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。

(時報資訊)