新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今(8)日召開記者會，指揮官陳時中特別提到，現在台灣人返國必須先居家檢疫，非本國籍人士仍不能入境，除非有特別商務理由，但現在有考量，非本國籍人士如需居家簡易14天，如有不便，影響商務活動無法進行，已研議是否以密切管理來取代居家檢疫。

有媒體在記者會提問，現在染疾的本土案例還是比較少，大部分都是境外確診，台北市政府拋出想法，是否可解除邊境管理，強制要求國外回來人士可住在防疫旅館。

陳時中則回應，疫情中心已進行評估，將針對商務需求人士進行密切管理，並可取代直接居家檢疫。

媒體同時也提問，現在不少電影院與餐廳都採取梅花座管理，如果業者自行解除，是否合宜？陳時中則說，在防疫新生活規範當中提到，民眾還是得維持社交距離，不過如果不能維持，就要戴口罩；至於將室內聚集管理人數放寬到不受100人的限制，還是建議公眾場合與民眾都要做好個人基本防護。

(旺報 )