蔡英文總統今天召開記者會，宣布行政院長續任閣揆；總統府秘書長陳菊今在臉書表示，「繼續衝、繼續拼、國家繼續向前行。」

陳菊今在臉書指出，今天早上蔡英文總統宣布，將邀請蘇貞昌院長在520後，繼續擔任行政院長。

陳菊說，過去一年來，蘇院長辛苦奔波、全台走透透、緊盯各個部會，創造無數大大小小令民眾滿意的政績，從防制非洲豬瘟到防疫武漢肺炎，從台商回流到提高基本薪資，從老車汰換再升級到疫情影響的紓困補助，從婚姻平權到幼托長照等等，蘇院長執行政策有魄力、溝通規劃有彈性，了解民眾的需求、也掌握政策的眉眉角角，是總統最佳的後盾。

陳菊說，未來蔡英文總統的第二個任期，對國家的未來有許多願景擘劃，總統有信心蘇貞昌院長將會是最佳的執行者，「而我和蘇院長熟識超過三十年，蘇院長的魄力和衝勁總是令人印象深刻，期待蘇院長繼續帶領大家，一起衝、一起拼，一起向前行！」

陳菊最後還說，「蘇貞昌院長加油！蘇院長加油，謝謝您！」

(中時 )