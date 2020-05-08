後疫情時代來臨，高市府搶救觀光大作戰超前部署，不等中央安心旅遊補助到位，先擬定射觀光3箭，瞄準公務員、團客、散客三大族群，搶攻國民旅遊市場。除攜手飯店、旅行社加碼優惠補助，盼帶動公務員預購、預刷國民旅遊卡，也與中北部旅行社合作辦踩線團，而6月則推「城市探險」，強調戶外防疫安心旅遊。

觀光局長邱俊龍透露，現在已經進入後疫情時期，高市府針對觀光政策進行超前部署，環繞「振興國旅」這四個字，成為相當重要的指標，高市府先把資源放進去，未來等中央方案再加進來，相信會對高雄觀光業注入活水。

邱俊龍指出，首先鎖定公務人員，因每年有8000元國民旅遊卡額度可消費用於訂飯店旅遊，這次高市府編列預算加碼外，也號召飯店、旅行社祭出優惠，刺激公務員預購、預刷，讓旅宿業有現金流。這項方案預計下周對外公告細節，最快6月1日上路。

針對團體旅遊部分，邱俊龍透露，5月7日起，已與中北部旅行社合作，推動踩線團，將中北部遊客往南帶到高雄觀光，並搭配今年高雄區域觀光元年元素，推動多條旅遊軸帶。

至於散客方面，邱俊龍表示，今年高市觀光推動「月月有精彩」，但5月因疫情而停擺，接下來6月會推「城市探險」活動，推廣高雄山、海等生態體驗，推出系列遊程開放遊客報名，也符合防疫安心旅遊概念。

(中時 )