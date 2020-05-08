衛生局女性員工收縣長張麗善致贈的康乃馨後一同祝福「母親節快樂」。（周麗蘭攝）

衛生局女性員工超過百人，陣容龐大。（周麗蘭攝）

縣長張麗善逐一贈送康乃馨。（周麗蘭攝）

後天（10日）是母親節，雲林縣長張麗善今（8日）逐一到各局處室、府外局、異地辦公中心發送方巾摺的康乃馨給女性員工，其中衛生局的女性陣容最強大，張麗善也趁機會稱攢衛生局同仁「這次防疫工作表現得太優秀了」！

張麗善一早開始贈送方巾康乃馨給女性員工，各局處長帶頭唱一首有關母親的歌曲祝福女同仁母親節快樂，有男性員工詢問「可否也發給男性帶回家送太太？」張麗善表示，男性要等父親節才送喔。

衛生局的女性員工人數超過100人，陣容最大，張麗善與大夥一起跳「你是我的花朵」，接著合唱「母親像月亮」，氣氛歡樂。

張麗善表示，自己也曾從事護理工作20幾年，面對生老病死感受最多，一直告訴自己要樂在工作，每天無論面對甚麼壓力，轉個念就能改變，生活重新歸零，就可以有源源不絕的熱情，白衣天使的精神就是如此。

張麗善說，再過幾天就是護理師節，這次疫情衛生局表現太優秀了，要給自己一個掌聲，也繼續把熱情傳遞給周遭每一個朋友，所有需要幫助的人。

(中時 )