後天（10日）是母親節，雲林縣長張麗善今（8日）逐一到各局處室、府外局、異地辦公中心發送方巾摺的康乃馨給女性員工，其中衛生局的女性陣容最強大，張麗善也趁機會稱攢衛生局同仁「這次防疫工作表現得太優秀了」！
張麗善一早開始贈送方巾康乃馨給女性員工，各局處長帶頭唱一首有關母親的歌曲祝福女同仁母親節快樂，有男性員工詢問「可否也發給男性帶回家送太太？」張麗善表示，男性要等父親節才送喔。
衛生局的女性員工人數超過100人，陣容最大，張麗善與大夥一起跳「你是我的花朵」，接著合唱「母親像月亮」，氣氛歡樂。
張麗善表示，自己也曾從事護理工作20幾年，面對生老病死感受最多，一直告訴自己要樂在工作，每天無論面對甚麼壓力，轉個念就能改變，生活重新歸零，就可以有源源不絕的熱情，白衣天使的精神就是如此。
張麗善說，再過幾天就是護理師節，這次疫情衛生局表現太優秀了，要給自己一個掌聲，也繼續把熱情傳遞給周遭每一個朋友，所有需要幫助的人。
(中時 )
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