移民署專勤隊隊員提供口罩等物資給阿妮。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

「移民署擴大自行到案專案」，採「免收容、免管制、低罰鍰」措施。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

印尼籍失聯移工阿妮找工作處處碰壁，主動向移民署台南市專勤隊投案，等待返國前身體不適昏倒送醫開刀，移民署人員立即聯結社會資源，讓阿妮安心養病，阿妮日前已康復返國，行前也特別感謝移民署和許多善心人士幫助，令她感動不已。

阿妮失聯期間四處打零工，卻因疫情關係，找工作處處碰壁，身上僅存現金也即將用罄，正當憂慮無法返國時，在網路上看到移民署正實施「擴大自行到案專案」，僅需繳納逾期罰鍰2000元，且不會被收容，也不需被管制來台，因此上月20日主動向台南市專勤隊投案。

當專勤隊辦妥阿妮到案手續後，阿妮等待返國期間卻因身體不適昏倒，經緊急送醫後，院方評估須開刀治療，否則有生命危險，移民署人員立即聯結社會資源，與善化聖家天主堂修女前往探視，並商請醫院協助妥適醫治。

在醫院照護下，阿妮得以出院返回住處休養。鬼門關前走一遭的阿妮說，離家來台工作已近4年，家中有6個兄弟姊妹，不忍心父母為了家計操勞。她剛成年便遠渡重洋來台工作，即使身體不適仍強忍著而繼續工作，才導致昏倒送醫。

阿妮開刀後休養數日，日前順利返回印尼，阿妮除了感謝公益團體及醫院外，更再三謝謝移民官在疫情期間提供口罩及營養品等物資的暖心舉動。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，法律不外乎人情，專勤隊執法同時，也會秉持法裡容情的人性關懷，提供移工各項協助。移民署正在積極推動「擴大自行到案專案」，採「免收容、免管制、低罰鍰」措施，鼓勵逾期停留人士自行到案，專勤隊將協助他們儘快順利返國。

(中時 )