新冠肺炎疫情重創經濟，中央政府推出各式紓困方案，卻因流程繁瑣引發極大民怨，國寶級藝人脫線在臉書呼籲，他也煩惱發不出薪水，貨款，他也很想領紓困補助，但紓困這筆錢還是要留給真正需要的人啦，另外台東市黃姓低收入戶也放棄申請，留給比他需要的人。

擴大急難紓困進入第3天，民眾知道不是人人有獎，各式亂象平緩許多，台東各鄉鎮承辦狀況良好，未見排隊人流，申請的民眾也大幅減少。

脫線在臉書上ＰＯ文表示，「看到新聞，為了錢大家都抓狂了，起屁面！雖然因為疫情，大家生意變差歹了，我也煩惱發不出薪水，貨款，我也很想領紓困補助。但是政府是發給真正需要的人啦，救命錢，吃飯錢，註冊錢」。

脫線呼籲，「那個寄金簿很多錢的人、那個沒失業的人、那個沒煩惱吃穿的人、有錢卡鬆勢（寬鬆），沒錢吃卡歹（吃不好），忍耐一下，錢沒人嫌多，但人心不該貪」。脫線的貼文不到20小時，獲得1.3萬個回響，超過2100次的分享、500多個留言。

另外，8日有位黃姓低收入戶者到台東市公所要申請急難紓困，但最後猶豫了一下就掉頭離開，他說還是留給現場那些人吧，他雖然是低收入戶，但沒迫切需要這筆錢，何況低收每個月已有1500元補助款，想了想還是把這筆救命錢留給真正有迫切需要的人。

(中時 )