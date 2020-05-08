近幾月因新冠肺炎橫行，不少大眾暫緩捐血，導致血庫難以維持安全存量。台灣菸酒公司指出，為協助解決台灣血荒困境，台菸酒選定5月9日在新竹巨城購物中心舉辦「熱血台啤 廉手防疫」捐血社會參與活動，捐血250cc即可獲得「廉手防疫福袋」，內裝台酒公司優質新產品三杯雞酒香泡麵、金牌FREE無酒精風味飲料及防疫酒精。

台菸酒表示，該公司長期以來始終秉持維護消費者權益宗旨，開發各式優質產品以滿足市場需求。

此外，台灣菸酒公司身為防疫國家隊一員，台菸酒公司董事長丁彥哲親自領軍所屬6大酒廠三班調度產能全開，投入防疫酒精生產，另亦觀察疫情發展狀況隨時善盡企業社會責任。

台菸酒今年從2月以來積極生產75％防疫酒精，目前每日產能20萬瓶、每周為100萬瓶，從2月9日至5月初已生產超過1,600萬瓶防疫酒精。

而國際間為了防疫酒精，各大廠商都在搶原料，台菸酒表示，目前5月的防疫酒精原料已經到貨，6月以前供應無虞，如今台灣新冠肺炎疫情趨緩，台菸酒6月將視我國疫情調整產能。

(工商 )