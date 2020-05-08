中國中央國債登記結算公司（簡稱中債登）7日公布，4月境外機構共增持人民幣（下同）433億元債券，較3月的62億元規模明顯擴大，為連續第17個月淨增。在具體品項方面，淨增持國債512億元，創下自2019年9月以來新高，境外機構持有國債占比升至8.95％，政策性銀行債轉為淨減持62億元。

路透報導，數據顯示，4月底境外機構債券託管餘額為2兆元，其中記帳式國債為1.39兆元，政策性銀行債為5,363億元。

按投資者分類來看，4月商業銀行債券託管量增幅仍明顯，規模為2,808億元，其中全國性銀行淨增持規模1,588億元，農商行增持886億元，城商行淨增持269億元。

其他機構方面，4月非法人產品淨增持規模883億元；證券公司和保險公司均為小幅淨減持，規模分別為107億元、66億元。

按債券統計計算，4月底中債登債券託管餘額為67.32兆元，當月增加3,771億元；其中記帳式國債託管量增加1,116億元，地方政府債增2,596億元，政策性銀行債當月轉降568億元。4月商業銀行債託管量則為增加843億元。

(工商 )