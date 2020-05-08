因新冠肺炎疫情關係，許多離台到海外就業的遊子與家人分隔兩地，不便搭機返台過母親節，台泥發起「母親節超級任務」，準備了康乃馨花束、蛋糕，送到同仁家中，代替無法回台的同仁，表達感謝之意；台泥董事長張安平8日指出，台泥本來就是個大家庭，同仁們的家人也是家庭的一份子。派駐海外的同事堅守崗位，公司應該代為向家人問候，也讓眷屬們放心。

除了為員工展開母親節送蛋糕超級任務，台泥也匯集近50位在大陸工作的同仁想對媽媽說的話，隔空合唱「母親您真偉大」歌曲，總共剪輯成兩段影片，預計在5月9日晚，由關係企業雲朗觀光舉辦的「獻給親愛的妳」親愛愛樂樂團音樂會上播出，當晚並在雲朗觀光和台泥企業團臉書同步直播。

台泥也把對母親的愛擴散為對台灣土地、本土農產的大愛，台泥指出，近來因為疫情關係，正值產季的花蓮西瓜受到通路銳減影響，當季的西瓜採收後無處可銷，為此，台泥安排5/9-5/10母親節假期，在花蓮和平的台泥DAKA進行「買西瓜助瓜農」活動，免費提供場地給來自花蓮玉里的瓜農販售西瓜，幫助瓜農度過難關，台泥希望，母親節，跟員工、眷屬、社會大眾，一起做更好的事。

(工商 )