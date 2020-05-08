今年油價最大回彈！由於世界各國陸續解封，刺激原油價回升，下周國內油價跟著要大漲，依據機制，汽油每公升將調高1.8到1.9元，柴油調高1.9到2元。95無鉛汽油每公升牌價預估回到19.6元，這1個月來高點。這也是近期油價二連漲，後續變化值得觀察。

若漲幅確定，民眾開車加滿50公升油箱將多付近百元。上一次95無鉛汽油在19元以上是在4月初，等於油價重回一個月前水準。不過，年初95無鉛汽油每公升曾高達29.3元，春節後一路崩跌，降到日前17.6元。下周如回升到19.6元，雖漲幅驚人，仍是比之前每公升少10元左右。

在世界各國逐漸解封，OPEC＋減產行動的支撐下，油價連日強彈，中東指標原油均價昨日每桶來到26.61美元，比上周17.8美元高出4成以上。依據浮動油價機制，中油下周將調升汽油每公升1.8至1.9元、柴油每公升1.9至2元。

調整後，92無鉛牌價估計落在18到18.1元，超級柴油約15.1到15.2元。不過，因為美國原油庫存增加，原油價又有回跌態勢，實際漲幅仍要看最後兩天收盤變化，但下周汽柴油大漲已是定局。

(中時電子報)