印度中部8日凌晨發生一起列車撞死移工的不幸事故。一列運油的列車撞上一群睡在鐵軌上的農民工人，造成至少14人死亡。列車司機表示，事發當時曾狂按喇叭示警，也試著讓列車停下，可惜仍無法阻止憾事發生。

根據《路透社》報導，事故發生地點在馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的奧郎加巴德（Aurangabad）。印度因新冠肺炎疫情肆虐的緣故，自3月下旬起實施防疫封鎖政策，許多移工只得用徒步方式回家。推測這些移工可能因為長途跋涉太累，導致體力耗盡才睡臥鐵軌。司機表示，看到這些人的當下，曾狂按喇叭示警，也極力想使火車停下來，可惜終究沒有成功，目前當地政府已展開調查。

警方表示，這起不幸的意外事故共有5人倖存，當中有2人受傷，目前正在醫院接受治療。印度總理莫迪（Narendra Modi）早前也針對這起意外事故表示悲痛，將密切關注後續調查結果。

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(中時電子報)