「給力媽媽」黃爾玲及就讀旗津國中三年級的廖紘緯。（袁庭堯攝）

「當自己兒子的眼睛！」黃爾玲為了陪伴罹患「雷博氏視神經萎縮病變」、就讀旗津國中的兒子廖紘緯，辭職考上特教助理員，獲高市府社會局「給力媽媽」殊榮肯定。市長韓國瑜親自祝賀並表示，母愛總是讓人感佩，期許紘緯未來成為社會的棟樑。

因新冠肺炎疫情之故，高市今年不辦大型表揚會，但韓國瑜今天仍特地到旗津國中頒獎表揚109年母親節「給力媽媽」黃爾玲。

黃爾玲今年40歲，過去是一名職業婦女，2年前發現紘緯視力急遽退化，視線中央幾乎全黑、只剩周邊能見光，嚴重影響課業學習，經檢查才發現罹患遺傳性不可逆的「雷博氏視神經萎縮病變」。

得知紘緯的眼疾與遺傳有關，一度讓黃爾玲相當自責打擊，但為了照顧紘緯，黃爾玲仍振作奮起，辭去工作後考取旗津國中特教助理員，先生則身兼二職扛起經濟重擔。如今，黃爾玲每天在教室使用「擴視機」協助紘緯閱讀課本，或將教材轉換成語音檔讓紘緯學習，讓紘緯順利跟上同儕的學習進度。

感佩媽媽的付出，紘緯也非常懂事努力，體育、課業均有好表現，2018年獲高雄市身心障礙運動會、游泳視障組6面金牌，2019年獲總統教育獎。

韓國瑜表示，每年母親節都有感人的母愛故事，大家要及時表達對母親的愛。在現今多元社會的環境中，還有更多父代母職、隔代教養、寄養的母職角色在默默付出，也向這些「母親們」致上最高敬意。

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(中時 )