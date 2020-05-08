1名5歲張姓幼童日前隨姨丈赴竹南獅山兒童公園遊玩，卻不慎與姨丈失散，熱心民眾發現張童獨自在園內徘徊，剛好看見竹南警分局竹南所員警在場疏導交通，於是將張童交給警方，順利找到張童姨丈，讓張童安全回家。

竹南獅山兒童公園是縣長徐耀昌指示水利處打造的第二座親子運動公園，以「山林旅遊、昆蟲森林樂園」為主題，占地廣闊，自3月9日啟用後，受到縣民喜愛，常攜家帶眷來遊玩，竹南警分局在假日期間都會編排交整巡邏勤務，以服務鄉親。

竹南所警員王景威、湯凱傑，日前在竹南鎮獅山多功能運動公園周邊執行交通疏導勤務，遇到一名熱心民眾帶著1名年約5歲走失孩童，請求警方協助。

警方仔細詢問張姓男童得悉，他是跟姨丈來公園遊玩，後來找不到姨丈，員警即牽著小男童往公園方向開始搜尋，恰好姨丈也心急地在公園與停車場間來回找尋，看到警方帶著張童，才鬆一口氣，感謝熱心員警及民眾的協助。

(中時 )