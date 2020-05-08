粵芯半導體市場及營銷副總裁李海明表示，希望盡快實現對進口的替代，並滿足全球供應的需求。據其透露，今年底前，粵芯半導體二期項目將進入設備調試，爭取明年上半年實現量產。

大陸近年憂心美國對其半導體產品的封鎖，也擔心全球疫情蔓延可能引發的斷供，加大力度投資半導體廠，粵芯半導體位於廣州。粵芯半導體是國內第一座以虛擬IDM為營運策略的12英寸晶片製造公司，擁有廣州第一條12英寸晶片生產線，也是廣東省及粵港澳大灣區目前唯一進入量產的12英寸晶片生產平台。專攻聯合晶片設計、封裝測試、終端應用、產業基金等資源，是粵港澳大灣區半導體產業鏈的主力。

粵芯半導體項目第一期投資135億元人民幣，新建廠房及配套設施共佔地14萬平方公尺，將實現月產40,000片12英寸晶圓的生產能力，產品包括微處理器、電源管理晶片、模擬晶片、功率分立器件等，滿足物聯網、汽車電子、人工智慧、5G等創新應用的模擬晶片需求。，增強產業鏈抗風險能力，而近期歐美部分企業停工，也給國內企業提供了「技術替代」的機會。

據瞭解，粵芯半導體二期項目專注於65-90製程，生產高精度數模轉換晶片、高階電源管理晶片、光學傳感器、車載及生物傳感晶片等產品。

粵芯半導體總裁及首席執行官陳衛此前表示，二期項目的建設，除了滿足粵港澳大灣區廣闊民用和車用晶片市場的需求外，同時也聚焦於生物檢測晶片、視頻監控攝像頭晶片、紅外線測溫控制晶片等生物安全與健康晶片產品的開發和運用上。

(中時電子報)