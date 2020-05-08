海軍基隆級「左營軍艦」傳出副艦長、輪機官與女士官演訓結束靠港期間，在輪機官辦公室違紀飲酒，甚至發生男女關係，事後女方提告的離譜事件。海軍在接獲艦長主動通報後快刀斬亂麻，立刻將3人移送法辦，同時2名軍官撤職外，連帶處分也加大，連主動通報艦長也遭調職。但遭撤職的副艦長及輪機官恐面臨立刻離營，請無法領取高達百萬退休俸的下場。

據了解，事件發生在4月中旬，因副艦長即將調職，輪機官就趁演訓結束靠港時，邀約副艦長與女士官到其房間內飲酒。

三人喝得酒酣耳熱之際，副艦長先行離開，獨留輪機官與女士官在房間內，但輪機官似乎在酒精催化竟然作出離譜行徑，直接趁2人獨處時，在女士官非志願下發生性關係，女士官隱忍了2個星期後立即向上舉發，事後並在相關人士陪同下對輪機官提出告訴。但據了解，輪機官在接受調查時辯稱是你情我願，否認有做出違法舉動。

海軍司令劉志斌獲知立刻震怒要求嚴辦，經約談相關當事人屬實，立刻將三人撤職移送法辦，並依規定汰除，涉案軍官則撤職查辦。據了解，依照副艦長年資，高達百萬退伍金恐將泡湯，至於當事人輪機官除了面臨官司外，退伍獎金也一毛拿不到。

海軍艦隊指揮部表示，本起案件係單位獲報後主動查處，已依「刑懲併行」原則，針對違反「性別分際」及「營內飲酒」，分別予以撤職及兩大過懲處汰除，並移法偵辦。海軍艦隊指揮部強調，本部秉持「毋枉毋縱」原則，凡肇生重大違法犯紀案件者，本「留優汰劣」原則嚴懲不貸。本部持續落實軍法紀要求，並加強內部管理，以杜絕類案肇生。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)