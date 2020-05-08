富達投信於8日舉行線上實習生招募說明會。富達國際表示，該實習生計畫為期一年，希望可以在一年間讓青年學子能夠在探索跨區域投資專業的同時累積實務經驗，此更是富達國際深耕台灣計劃中相當重要項目。

富達投信表示，自2006年起，富達每年為有志投身金融業的年輕人提供實習計畫，讓實習生在一年當中可在機構投資、投資管理、通路業務、市場行銷、個人投資等部門學習各項專業，讓學生能夠在探索跨區域投資專業的同時累積實務經驗，因此，富達實習計畫廣受學生歡迎，去年的報名人數更超過400人。

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長陳思伊表示，培育年輕人是深耕台灣的最佳實踐，能夠為台灣金融業注入新的成長動能。透過實習計劃，希望投身金融業的年輕人提供在職訓練，幫助他們更了解在業內的發展並規劃未來。

陳思伊說，在為期一年的實習計畫當中，富達投信結合全球網絡、資源及對在地市場的了解，成為國際化的金融人才培訓平台，讓學生能夠累積實務經驗，探索專業的投資市場。實習生也有機會參與不同會議及專案，融入富達這個大家庭，並且與不同團隊交流，感受富達的工作文化及價值觀，擴展視野。另根據過去經驗，提供不同部門的實習機會，讓年輕人與富達專業團隊合作，不僅能讓學生獲得豐富的金融業工作經驗，也為富達團隊帶來更多創新想法。另外富達國際也十分鼓勵實習生完成計畫後可繼續在富達發展專業，到目前為止，總共有8位實習生透過此計畫加入富達團隊。

富達投信說，富達實習生招募至5月12日截止報名；全台灣各大專院校學生、研究生均可報名，不限科系，歡迎對金融業充滿熱誠及希望挑戰自己的同學，都可以參與2020年富達校園徵才活動。

(工商 )