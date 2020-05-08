本周日（10日）將迎來今年的母親節，為讓平時辛勤照顧家人的媽咪們在這天開心度過，各大飯店都以令許多女人感到療癒的華麗花朵為題，設計出各式吸睛母親節限定蛋糕，讓媽咪們看的、吃的「心花怒放」，安心在家歡度佳節。

台北美福大飯店的「花漾漫舞」5吋980元。（台北美福大飯店提供）

台北文華東方酒店今年的7吋母親節蛋糕「牡丹翩翩」，由行政西點主廚Hin（任樂軒）悉心打造，蛋糕上放置一大朵以巧克力製作的牡丹花，牡丹在東方文化有雍容華貴之意，藉此帶出擁有典雅氣質的母親。食材方面則不像許多高級飯店僅推崇進口材料，主廚善用在地食材，包含首次使用高海拔的梨山紅烏龍茶葉製成慕斯，並結合鳳梨釋迦、枇杷及百花蜜等優質台灣小農作物，製出不膩口的香甜蛋糕；此外還有口味相同的個人版小蛋糕，上頭以立體巧克力蝴蝶和小花裝飾，精緻可愛。「牡丹翩翩」7吋2020元，個人版280元；即日起至30日前預訂7吋母親節蛋糕，可享88折及華剛梨山紅烏龍茶1罐（10g）。

香格里拉台北遠東國際大飯店推出的「蜜之繆斯」每個1688元。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

台北美福大飯店的母親節「花漾漫舞」西西里柑橘奶油蛋糕，今年首度也以貴氣的牡丹為主題設計，並在蛋糕周圍綴上一圈金箔，襯托母親在子女心中的尊貴感。特別的是，綻放於蛋糕上的大朵牡丹花，皆由師傅以糯米紙手工製成，相較常見做糕點造型的翻糖或巧克力，薄薄的糯米紙染色漸層更自然溫柔，花瓣質感也更栩栩如生，且用糯米紙做的牡丹在蛋糕食用完後，仍能保留下來當擺設一陣子，把對母親的心意再延續久一些。「花漾漫舞」5吋980元；30日前預訂可享85折。

香格里拉台北遠東國際大飯店推出的「蜜之繆斯」相當可愛，圍成一圈的數朵小白花上，停留著2隻勤勞努力的蜜蜂，蜂后則在整片豐沛的蜜蜂中，象徵著母親的付出及無止盡的愛。飯店選用台灣在地有機的蜂蜜磅蛋糕，搭配李子果凍、大溪地香草特製的蜂蜜慕斯，蜂蜜感十足，滋味酸甜，同時嘗得到慕斯的細滑又有磅蛋糕的扎實，口感豐富。「蜜之繆斯」台灣有機蜂蜜磅蛋糕佐糖漬梅果凍與蜂蜜香草奶油，每個1688元，需提貨3天前預訂；即日起至20日預購可享早鳥優惠85折。

台北寒舍艾美酒店的「馨綻風采」早鳥價6吋999元、8吋1350元。（台北寒舍艾美酒店提供）

台北寒舍艾美酒店推出的母親節法式慕斯蛋糕「馨綻風采」，由曾獲「WCM世界巧克力大師賽」台灣區冠軍的甜點主廚鄭吉賢發想，蛋糕中間以白巧克力手工製出一朵純淨唯美的大康乃馨，傳遞對母親最純粹的愛，一旁則以可食用的紅色玫瑰花瓣綴以些許金箔，帶出親子間珍貴濃厚之情；蛋糕內主要有蜜桃和覆盆子果泥製成的內餡、白酒洋梨、帶有淡淡草莓香的法芙娜奶油餡及玫瑰杏仁蛋糕等，口感豐富。5月3日前預購付款「馨綻風采」，可享6吋每個999元、8吋每個1350元的早鳥優惠。

林口亞昕福朋喜來登酒店的「繡花」蛋糕6吋680元。（林口亞昕福朋喜來登酒店提供）

林口亞昕福朋喜來登酒店推出整顆都成桃紅色系的喜氣母親節限定「繡花」蛋糕，以杏仁蛋糕與莓果慕斯融入百香果奶油餡打造，外表則是淋滿粉紅色巧克力甘納許，再擺上以巧克力製成的大朵桃紅色繡花，也代表對媽咪永恆的敬愛；6吋680元。

台北圓山大飯店的「心花朵朵．莓麗佳人 優格慕斯」6吋780元。（台北圓山大飯店提供）

台北圓山大飯店的母親節蛋糕「心花朵朵．莓麗佳人 優格慕斯」由點心主廚謝明松發揮巧思，有別於常見花朵在蛋糕上，以翻糖做出多朵帶葉的粉紅玫瑰是環繞在蛋糕下，相當討喜，蛋糕上則放置用翻糖製作的唇膏、眼影彩妝盤來祝福媽咪永保美麗。蛋糕則以莓果馬德蓮蛋糕體，搭配清爽的低脂優格慕斯內餡、草莓庫列，最上層則使用法國品牌肯迪雅鮮奶油的無添加乳化劑動物性鮮奶油，打發後風味香醇，並有迷人滑順的甘納許口感。「心花朵朵．莓麗佳人 優格慕斯」6吋780元，30日前預購可享95折。

優雅女人意象的吸睛蛋糕

君品酒店的「玫瑰夫人」旗袍蛋糕6吋980元。（君品酒店提供）

各家飯店母親節蛋糕互比搶眼造型，除了「花系列蛋糕大戰」外，還有飯店別具巧思，用優雅女人相關意象打造獨特的母親節蛋糕。君品酒店今年母親節除了重現經典人氣蛋糕「層層心意」，以自製的千層心型外皮，象徵對母親千層、滿滿的愛之外，更同時推出「玫瑰夫人」旗袍蛋糕，以中國女子所穿的古典旗袍造型，結合西方糕點，相當典雅；2款蛋糕皆為6吋980元。

台北君悅酒店的「曼舞翩然」，7吋限量附電動轉盤版1800元。（台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）今年母親節再推出結合創意與浪漫的亮眼新作，「曼舞翩然」外型宛如音樂盒夢幻，佇立在蛋糕上的是一位正陶醉於舞蹈中的芭蕾舞者，粉色蛋糕外層則灑上花瓣、金箔、珠寶般的銀色巧克力球更添浪漫；有趣的是，蛋糕下有電動旋轉底盤，調整開關就可讓整個蛋糕和芭蕾舞者旋轉，讓媽咪光看就療癒。「曼舞翩然」7吋限量附電動轉盤版，每個1800元；標準版無轉盤每個1200元。

晶華酒店點心房團隊則是重現2013年首度亮相便大受好評的「Marquise侯爵夫人」母親節蛋糕，以風靡歐洲數世紀的法國路易王朝第一美女「龐畢度侯爵夫人」為主角，打造出高26公分、長寬各18公分美麗又霸氣的蛋糕。「Marquise侯爵夫人」上半身結合獨家從法國空運來台的侯爵夫人上半身模型，下半身表面以細緻鮮奶油蕾絲擠花製成漂亮的歐式蓬蓬裙蛋糕，內餡則是以伯爵茶製成的鬆軟手指餅乾、裹上同款茶香風味的馬斯卡邦奶油，夾層中還鋪上烤得香脆的巧克力杏仁脆片，層次豐富。」每組1880元，共6款隨機出貨。

台北晶華酒店的「Marquise侯爵夫人」每組1880元。（台北晶華酒店提供）

(中時 )