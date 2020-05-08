廣原小熊Mulas在樹上築窩。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

去年在台東縣海端鄉廣原部落和母熊走失的熊妹妹Mulas已滿周歲，目前正接受野放訓練，朝著野放回歸山林前進，照養員發現廣原小熊Mulas日前在樹上築窩，還將食物藏在窩內，也證實在樹上築巢是台灣黑熊的天性。

自Mulas小熊成功獵捕小羊後，照養員每天都會巡視野訓場，仔細查看Mulas小熊大快朵頤的情形，狩獵日隔天，發現Mulas小熊獵捕的小山羊只剩一半，再隔1天，就不見小山羊的殘骸。

遍尋不著的照養員開始往樹上找，果不其然，在野訓場一隅1株約5公尺高的樹上，發現了掛在樹上的山羊殘骸，還有疑似熊窩的碗狀結構，正下方還有大量的小熊糞便！

因此照養員搬了梯子，爬到野訓場內制高點位置的大樹上架設自動相機，希望可以捕捉到小熊在樹上休息的畫面，回收記憶卡點開影片的過程就像開大獎一樣既緊張又怕受傷害。照養員驚呼一聲，「拍到了！」，這次真的拍到了！

照養員說，Mulas小熊就像平常一樣悠悠的躺在樹窩裡，咬著周圍的樹枝把玩，整個樹窩在小熊把玩樹枝時晃啊晃的，看起來極為舒適，只可惜樹窩太高，Mulas小熊也還在使用中，無法上去查看樹窩的編織狀況和是否有食物殘骸，但這次證實了Mulas小熊具有造窩的本能，也獲得了不少珍貴的影像畫面。

台東林管處長劉瓊蓮表示，動物如在地面睡覺會很危險，減少反應的時間，相對的在樹上築窩比較安全，Mulas在樹上築巢是台灣黑熊的天性，這也是林務局首次記錄到台灣黑熊在樹上築巢。

(中時 )