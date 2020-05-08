中華職棒今日在新莊、台中洲際兩地各開放一千球迷進場，球團採高規格防疫措施，不僅要查明身分確認，還要量體溫、消毒，因此若想要在排隊人龍中快速進場，事先填好「防疫健康聲明書」就能節省大把時間。

今日富邦悍將及中信兄弟主場將迎來世界首場開放球迷的比賽，球團開心之餘也嚴陣以待，配合聯盟及中央防疫規定，現場測量體溫，超過37.5度或強烈咳嗽者不得入場，場內除了喝水、吃藥外全面禁止飲食，且將會採完全實名制，需要攜帶證件確認身分才能進場。

以富邦悍將為例，進場流程分為三階段，球迷要先在新莊球場一樓一、三壘側樓梯入口進入「防疫檢驗站」，測量體溫及確認票券後，確定有進場資格才能進入下一步。

接著要在二樓入口處繳交防疫聲明書，若沒有事先填好的球迷，要排隊填寫，不過這步驟若已從官網下載悍將的聲明書並填寫完畢，就能直接繳交並核對證件、消毒雙手後進場，不需排隊領聲明書，還要花時間填寫，中信兄弟也有相同規範。未來在防疫期間全部比照辦理，球迷想節省進場時間，事先填寫健康聲明書是上策。

(中時 )