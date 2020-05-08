華山基金會串聯通霄愛心店家捐贈民生物資，協助弱勢獨老度過疫情難關。（巫靜婷攝）

通霄愛心店家將紙星星投入集氣箱，許願台灣疫情早日結束。（巫靜婷攝）

小宥大腸包小腸在母親節前夕，發起每賣1份就捐5元給華山基金會，幫助獨老度過受疫情影響的生活難關。（巫靜婷攝）

通霄愛心店家捐贈的民生物資將由華山基金會分送給弱勢獨老。（巫靜婷攝）

受疫情影響，華山基金會不僅捐款量銳減，資源也愈顯不足，但服務不能中斷，苗栗縣通霄鎮15間店家攜手做愛心，8日在初衷物理治療所舉辦物資捐贈儀式，除了有白米、麵線、洋蔥、餅乾、洗手皂等民生物資，還有大腸包小腸業者發起母親節前，每賣1份就捐5元的活動，希望幫助弱勢獨老度過難關。

疫情期間愛心不落人後，通霄愛心店家8日聯合捐贈民生物資，訪視獨老送康乃馨提早慶祝母親節，知名店家廟口阿嬤臭豆腐響應，黃姓業者表示，5分店都受到疫情衝擊，營業額掉了一半以上，公館店3月剛開幕就碰上疫情最嚴峻的時刻影響最大，但大家還是出錢出力支持愛心活動。

黃姓業者表示，今年逢閏年，依照傳統習俗，嫁出去的女兒會準備豬腳麵線給長輩吃，祝福他們健康又長壽，這次準備188包麵線要送給通霄94名獨老，每人2包，就是希望他們健康呷百二。華山基金會苗栗縣站長杜靜容表示，這些愛心物資將陸續分送給獨老們，讓弱勢老人知道社會沒有忘記他們。

杜靜容說，疫情自去年12月爆發至今，與去年同期相比，華山基金會全省捐款量減少3成5，義工也因防疫減少外出，在人力、物力均不足的情況下，定期訪視的工作還是不能中斷，因此也希望在疫情趨緩之際，呼籲民眾若心有餘力可加入義工工作，同時苗栗區天使站持續招募愛心店家，讓愛延續。

(中時 )