英國一名男子年僅30歲，卻已睡過百名女子，堪稱是情場高手、老司機，他日前公開「把妹絕招」，希望能幫助單身男女脫魯。此文一出引發網友熱議，有人看了他的「秘笈」後紛紛留言「魯蛇快筆記」、「在台灣把妹應該也適用」、「情場高手就是不一樣」、「超實用秘訣」。但也有人直白表示「想睡100個妹，只需一招，就是『要有錢』」。

據外媒報導，這名情場高手叫伍德（Rex Wood），約會經驗超過500次，已與100名女子上過床，伍德表示，男生想要吸引女生擺脫魯蛇，必須把握5大要點。

1、專心：男生必須專心回應女生的需求與反應回，以性愛來說，一開始可以慢慢用前戲觀察對方，以此挑逗控制她的慾望。

2、多樣性：多變化是保持性興奮的關鍵因素之一，多嘗試不同的體位，利用多樣性帶給女生意想不到的驚喜。

3：眼神接觸：做愛時必須看著對方的眼睛，深情、專注絕對能幫助你打動對方。

4：讓她高潮：做愛不只是單方面達到快感，如何讓女生達到高潮，才能讓對方留下美好回憶，「女性優先」適用於此。

5：保持清潔：保持私處的衛生清潔很重要。

(中時電子報)